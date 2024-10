Ci mancava il Romanzo Viminale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Come se d'un tratto ci si trovasse catapultati in una fiction, il leader della Lega Matteo Salvini può impugnare il telecomando. E tornare indietro, puntata dopo puntata, in quella strana storia che il Carroccio e il Capitano si portano cuciti addosso dei famosi 49 milioni. Tornare indietro nel, mentre Salvini è ministro degli Interni, per rileggerlo a velocità rallentata e scoprire il trucco. La manina cioè di Striano & Co. dietro il minuzioso lavoro di dossieraggio che mette in fila i fatti come una sceneggiatura mossa da altri, dove protagonisti e tempi sono quelli del pool di spioni.