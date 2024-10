CHI PUÒ BATTERCI | RAI1 PROMUOVE E ALLUNGA IL NUOVO GAME SHOW DI MARCO LIORNI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)era alla ricerca di unper la prima serata e lo ha trovato. Dopo la puntata test di settembre, “Chi può?” diventa un appuntamento fisso. Ilcondotto con garbo e allegria da, che da novembre riprenderà il timone de “L’Eredità” nel preserale dell’ammiraglia, è stato promosso dai vertici. “Chi può?” con nuove squadre di vip a confrontarsi e sfidarsi con il pubblico sui più svariati argomenti tornerà, anticipa Tvblog, a gennaio 2025 per 4 o 5 puntate. La collocazione scelta al momento è quella del venerdì sera. Non è noto cosaproporrà il sabato contro “C’è Posta per Te” visto che quest’anno non tornerà “Tali e Quali”. L'articolo CHI PUÒILDIproviene da BUBINO.