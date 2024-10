Calcio Dilettanti colpo Medolla con Guilouzi Daghio | Il Castelfranco si salva Il nuovo ds è Fabrizio Ganassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È cominciato ieri con il primo allenamento ilcorso della Virtustargato. Oltre al tecnico carpigiano, scelto al posto dell’esonerato Stefano Azzani, l’altra novità è ilds, l’anno scorso alla Bagnolese, mentre è confermata la collaborazione con la Mediastar Group ditore Trunfio (nel 2008 vicino ad acquisire il Modena per conto di un gruppo inglese). "So che vincerò questa ennesima sfida – le prime parole di– ilsi salverà, fosse anche all’ultimo minuto dei playout, l’ho detto lunedì al presidente Di Cosmo. I numeri fin qui sono impietosi? Ci sono giocatori molto giovani e la squadra va un po’ rimodellata, ma lì sarà bravo Trunfio, col dse il presidente a portare alcuni innesti che mi hanno promesso a breve, ci metteranno nelle condizioni migliori per risalire.