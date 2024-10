Bava di lumaca per riparare proteggere e rinnovare la pelle durante l’inverno Come integrarla

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladiè il perfetto alleato per contrastare secchezza e screpolature elacon il giusto livello di idratazionela stagione più fredda laha bisogno di rinnovarsi e proteggersi per poter garantire all’epidermide la giusta idratazione. Esistono però in commercio, prodotti di cosmetica adatti proprio a contrastare le conseguenze dei primi freddi,secchezza cutanea, disidratazione, aridità, screpolature e arrossamenti. Tra i più marchi più innovativi a sviluppare prodoad hoc per affrontaree le routine di bellezza quotidiane c’è Elicina – brand di dermocosmesi e medicina estetica con una linea di prodotti a base diditra cui lw Crema Elicina Eco.