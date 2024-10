Auto elettriche Confindustria chiede all’Ue | Rivedere norme prima del 2026

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il presidente di, Emanuele Orsini,all’Unione Europea didella data prevista delleche prevedono di interrompere entro il 2035 la produzione di nuovea motore termico nell’Ue. “Sullo stop al motore termico non abbiamo le tecnologie in Europa. Sappiamo che le materie prime, come il litio, sono al 90% in mano ai cinesi e al 10% in mano agli Usa. Abbiamo chiesto di anticipare la revisione del“, ha detto il numero uno degli industriali in conferenza stampa a Bruxelles. Il tema su cuispinge, ha spiegato, è la “neutralità tecnologica“, “e quanto allo stop al motore termico al 2035 crediamo che quella non sia la via. Sì alla via invece della neutralità tecnologica e della salvaguardia del know-how dei Paesi“.