Atletica leggera Lucaci e Abbatantuono brillano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Buon fine settimana per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde con le ragazze in evidenza, grazie alle vittorie di Ioana(foto) e di Giada. Ad Azzano di Seravezza, nella ormai tradizionale "Strazzano", successo assoluto per lae vittoria di categoria per Maricica, mamma di Ioana. Poi secondo posto di categoria per Daniele Bazzichi e Francesco Frediani e buone prove per Daniel D’Onofrio, Marco Benvenuti, Michelangelo Fanani, Simone Carlini, Franco Cusinato, Fabrizio Santi, Gino Cappelli, Gabriele Battelli, Dario Genovesi ed Emiliano Battaglia. A Quarrata, alla "Passeggiata panoramica", vittoria assoluta per Giada, davanti alla compagna di squadra Simona Carradossi. Poi terzo posto di categoria per Gianfranco Ciccone e buone prove per Roberto Ria e Manuel Tilocca. A Firenze, alla "Rignano Run", bravo Riccardo Durano, al nono posto assoluto.