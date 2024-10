Wta Pechino 2024 Errani Paolini conquistano l’accesso ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il torneo di singolare non ha portato molte soddisfazioni, ma Sarae Jasmineprovano a riscattarsi in doppio al WTA 1000 di. Nel China Open, le due azzurre hanno conquistatoaidi finale dopo aver sconfitto con lo score di 7-6(4) 6-2 la coppia formata dall’indonesiana Aldila Sutjadi e dalla canadese Leylah Fernandez. Ormai manca solo la matematica per quanto riguarda la qualificazione alle WTA Finals per le due vincitrici dell’oro olimpico, che ora attendono aila brasiliana Beatriz Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund. WtaaiSportFace.