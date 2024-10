Valsa sconfitte così lasciano il segno Col Grottazzolina serve la riscossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "più freddezza". L’analisi se vogliamo, musica e parole di Alberto Giuliani, è semplice. La soluzione del problema molto meno. La Modena Volley che ha combattuto ad armi assolutamente pari sul campo di Piacenza è una squadra che può far ben sperare per atteggiamento, qualità, caratteristiche di carattere e di difesa che possono innervosire non poco gli avversari. Una sconfitta, come quella maturata sul Po con l’occasione del rigore per andare a set point nel terzo set e un vantaggio di cinque punti dilapidato nel quarto, lascerà il. È mancata la freddezza, e la lucidità quando la palla scotta di più è una qualità che o si ha innata o si acquista con l’esperienza, quella che giocoforza manca a una squadra come quella allenata da Giuliani, giovanissima e con tanti ingranaggi che devono ancora sistemarsi.