Usa 2024 democrazia in declino | gli statunitensi il nemico ce l’hanno in casa

(Di martedì 1 ottobre 2024) A cinque settimane dall’Election Day del 5 novembre, la corsaallaBianca resta incerta a livello dei Grandi Elettori, che sono quelli determinanti. Conta poco che, nei sondaggi nazionali, Kamala Harris appaia in leggero e crescente vantaggio su Donald Trump. Saranno decisivi gli Stati in bilico, dove i rapporti di forze tra Harris e Trump sono altalenanti, “così incerti da confondere le idee”, scrive sul New York Times Jess Bidgood, che pure è una che se ne intende.