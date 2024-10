Terribile incidente autocisterna di GPL si schianta contro un’auto | grave una donna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella mattinata del 1 ottobre, intorno alle 8, si è verificato unad Ariccia. Per motivi ancora poco chiari, un’carica di GPL ha avuto un violento impatto conmobile in via Lega Latina. Laalla guida della vettura è stata la più colpita, finendo fuori strada e rimanendo intrappolata tra i rottami. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberarla dall’abitacolo, successivamente trasferita in ospedale dai sanitari del 118 in codice rosso a causa delle sue condizioni serious. La gravità della sua situazione resta incerta.