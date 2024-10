Serie C E’ 0-0 tra Vis Pesaro e Perugia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Buon punto per i ragazzi di Stellone che tornano a muovere la classifica al “Benelli” contro una delle “grandi” del torneo, ilVALLESINA, 30 settembre 2024 – Per la Vis, quella colera una gara importantissima, un banco di prova per testare la forza dei biancorossi, dopo 2 sconfitte consecutive che avevano rovinato il filotto di 3 vittorie. In una gara comunque vivace, le due formazioni portano a casa un punto ciascuno che muove la classifica dopo lo 0-0 finale. Vis che parte bene rendendosi pericolosa al 24’ con Nicastro, che spreca una buona occasione per portare in vantaggio i suoi. Poi sono gli ospiti a provare la rete con Palsson, che al 31’ sfiora il gol.