Safaness il nuovo libro di Davide Scotti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Progetto di sensibilizzazione e formazione su uno dei temi più complessi del nostro tempo, ovvero la sicurezza sul lavoro, o meglio la “cultura della sicurezza” ROMA – Presentato in anteprima a Safety Expo 2024, è disponibile da oggi, lunedì 30 settembre, in tutte le librerie e negli store digitali “. Diventa safety leader e cambia il mondo intorno a te”, illavoro di, autore del cult “Ilche ti salva la vita”. Brandizzo, Firenze, Bargi, Casteldaccia: sono i luoghi delle più recenti stragi italiane sul lavoro, la punta di un immenso iceberg fatto di oltre mille vite spezzate all’anno che, purtroppo, non sempre fanno notizia.