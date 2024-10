Rolls Royce cede la divisione motori elettrici per aerei in pericolo 2500 posti in tre nazioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 1 ottobre 2024) Seppure esistano nel mondo una cinquantina di progetti d'aeroplanio ibridi, quasi nessun costruttore ha scelto quanto proposto dae crede nell'attuale tecnologia, così la multinazionale ha deciso di chiudere la sua unità di propulsione elettrica, appuntoElectrical. La decisione mette fine a quasi un anno d'incertezza dopo che il Ceo della, Tufan Erginbilgic, nel novembre 2023 aveva annunciato un ampio piano di ristrutturazione aziendale. La nuova strategia segna quindi la vendita di infrastrutture non essenziali, tra cui la propulsione elettrica, come parte di un piano più ampio per orientare maggiormente l'azienda sui suoitradizionali, a cominciare dai turbofan. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica,taglierà circa 2.