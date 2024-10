Rodgers e Celtic non si fanno illusioni sul duro test del Dortmund

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Brendandice che ilnon si fa “alcuna illusione” di dover affrontare una dura prova contro il Borussiadavanti al “Muro Giallo” in Champions League. Ilè partito alla grande nell’ultimo turno, spazzando via lo Slovan Bratislava 5-1 il mese scorso, vincendo la prima partita di Champions League per la prima volta e piazzandosi secondo in classifica dietro al Bayern Monaco. Dopo aver vinto anche l’ultima partita della fase a gironi la scorsa stagione, la squadra dipunta a vincere tre partite consecutive nella competizione per la prima volta dal 1976.