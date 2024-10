Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mentre lacontinua a rafforzarsi sulla scena globale sotto la leadership di Xi Jinping, l’politica di figure storiche comerimane rilevante nel comprendere il percorso di Pechino verso la modernizzazione e la sua postura internazionale., secondo il professordella New York University, rappresenta una figura centrale non solo nella storia della Repubblica Popolare Cinese (PRC), che oggi festeggia i 75 anni dsua fondazione, ma anche nella sua evoluzione come potenza globale. Il suo approccio pragmatico e centrato sulla diplomazia hato un’impronta duratura sul modo in cui lasi relaziona con il mondo e affronta le crisi interne.