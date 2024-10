Previsioni meteo per ottobre 2024 | in arrivo freddo e temporali sull’Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’autunnosi apre all’insegna di un repentino cambiamento climatico per il. Dopo settimane di temperature sopra la media e fasi di caldo anomalo, l’inizio disegna il ritorno delsu tutto il territorio italiano. Leindicano un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge eche interesseranno molte regioni del Paese, accompagnati da un sensibile abbassamento delle temperature., foto Ansa – VelvetMagin: temperature in calo in tutto il Paese Le prime avvisaglie di un clima più rigido sono attese già a partire dai primi giorni di. Le temperature subiranno un drastico calo rispetto alle medie stagionali, in particolare nelle regioni settentrionali e centrali, dove si registreranno valori al di sotto della norma.