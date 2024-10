Pd Letta si dimette da deputato dopo la nomina a decano dell’IE di Madrid

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Enricorassegnerà le dimissioni dadel Partito democraticoladella IE School of politics, economics and global affairs, la scuola di alta specializzazione dell’università IE (Istitudo de Impresa) di. Assumerà il nuovo incarico a partire dal 20 novembre succedendo a Manuel Muniz, presidente del consiglio di amministrazioneNew York. «Come avevo annunciato all’indomani delle elezioni, torno al mio lavoro universitario», ha scritto l’ex premier su X. «Manterrò i miei impegni compatibili con questo incarico, a partire dall’Istituto Delors (ndr di cuiè presidente), ma mirò dal Parlamento che richiede un impegno totale». Come dissile elezioni torno in #Università. Felice di raggiungere ?@IEuniversity? come Dean.