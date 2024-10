Oriente e Occidente si incontrano in mostra a Padova

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) La"L'Estremoe l'Italia: Visioni d'arte a confronto" è in corso alla Galleria Cavour di. Curata dalla storica dell'arte Serenella Baccaglini e organizzata dal Comune di, l'esposizione porta sullo stesso piano artisti di provenienza diversa, creando un dialogo tra la tradizione artistica orientale e quella occidentale. Tra gli artisti inci sono Huang Cheng-Yuan, vincitore del premio "Best International Artist Award" all'Art Expo di New York nel 2019, e Beat Baumann, un artista cosmopolita che ha esposto a Shanghai e Taiwan. L'Italia è rappresentata da Marco Ronga, architetto e artista noto per la sua versatilità creativa, e Gustavo Jervè Palumbo, il cui lavoro unisce tecniche rinascimentali e intelligenza artificiale. Oltre ai maestri già affermati, laoffre una piattaforma ai giovani artisti contemporanei di IBA Investment.