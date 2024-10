Nobody wants this | recensione della nuova serie Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)Ideata dall’attrice e sceneggiatrice Erin Foster (The O.C., Una mamma per amica),è laromantica targata. Formata da una sola stagione di 10 episodi, ognuno da circa trenta minuti, lapresenta in maniera interessante le tradizioni e la sacralitàreligione ebraica, parallelamente a una storia d’amore tutt’altro che convenzionale. Nel cast si ritrovano diverse figure già note nel panorama cinematografico internazionale: i due protagonisti Joanne e Noah sono interpretati rispettivamente dall’americana Kristen Bell (Bad moms) e dall’affascinante Adam Brody (Una donna promettente, The O.C.). L’attrice Justine Lupe (La ragazza più fortunata del mondo, Succession) è nel ruolo di Morgan, sorella di Joanne.