Mio marito ha la sindrome di Jacobs | cosa comporta per il feto?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 1 ottobre 2024) Salve dottore, sono alla 18esima settimana di gravidanza ottenuta con la Fivet. Qualche giorno fa, dall’analisi del cariotipo, abbiamo scoperto che mioè “affetto” dalladi, trisomia XYY. Purtroppo non ci sono state date tante informazioni circa la probabilità che il nostro bambino possa ereditare questa condizione paterna. Premetto che mioha 32 anni è un bellissimo e sanissimo uomo realizzato anche dal punto di vista lavorativo per cui non prendiamo in considerazione nessun intervento sulla gravidanza. Ci chiedevamo a che pericolo potesse andare incontro il nostro bambino. Come mamma cerco di informarmi il più possibile ma purtroppo non ho trovato molte informazioni su questa. Grazie mille se vorrà rispondermi. L'articolo “Mioha ladiper il?” proviene da GravidanzaOnLine.