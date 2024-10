Matacena riesumata la salma | era dietro una lapide anonima nella cappella di Alessandra Canale

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ladi Amedeoè stata. Il corpo dell’ex parlamentare di Forza Italia, morto il 16 settembre 2022 durante la sua latitanza a Dubai, si trovavauna, all’interno di unanel cimitero di via Cadorna, a Minturno in provincia di Latina. Nessun nome né alcun eventuale rimando a. Come raccontato da Repubblica, il loculo in cui era stato seppellito è quello che appartiene alla famiglia dell’attrice e annunciatrice televisiva. Quest’ultima è stata la compagna del parlamentare ed è la madre di suo figlio, Amedeo jr. Riesumato anche il corpo della madre Il corpo, seppellito in una bara con i sigilli del consolato di Dubai, è stato riesumato all’alba dell’1 ottobre.