Maria | Angelina Jolie è Maria Callas nel trailer italiano del biopic che svela la data d' uscita

(Di martedì 1 ottobre 2024) Distribuito da 01 Distribution, ecco quando debutterà nelle sale italiane ildi Pablo Larrain presentato alla Mostra di Veneziaè l'icona dell'operanelle prime immagini di, l'ultimodi Pablo Larraín. 01 Distribution ha diffuso in streaming il primodell'acclamato film, che è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e ha ricevuto una standing ovation di otto minuti, lanciando lae il film nella corsa ai premi. Negli Stati Uniti il film arriverà direttamente su Netlifx dopo un breve passaggio in sala. L'attrice interpreta il soprano greco di origine americana, morta per un attacco di cuore all'età di soli 53 anni. Come suggerisce ilripercorre