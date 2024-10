Manchester United dall’Inghilterra | l’obiettivo per il post-Ten Hag è Simone Inzaghi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) La posizione diè ben salda sulla panchina dell’Inter, ma di certo non si può dire lo stesso di Erik Ten Hag in quel die le due strade potrebbero anche incrociarsi in futuro. I Red Devils hanno iniziato in maniera tutt’altro che impeccabile anche questa stagione e la pazienza non è certo infinita anche all’interno della nuova proprietà, anche se per ora non si attendono novità. Giovedì la sfida di Europa League contro il Porto, poi il match con l’Aston Villa in Premier: due partite non semplici, in cui loè tenuto a dimostrare qualcosa. In caso contrario, Sir Jim Ratcliffe potrebbe decidere di cambiare, a maggior ragione con la sosta per le Nazionali alle porte. Secondo il Daily Star, sono due i nomi per il futuro: quello di Gareth Southgate e appunto