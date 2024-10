Luna Rossa rattoppata e più lenta di Ineos in gara-8 | ma la distanza percorsa…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’equilibrio continua a regnare sovrano traPrada Pirelli eBritannia nella finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Dopo il botta e risposta di oggi, la serie (che si disputa al meglio delle 13 regate) resta infatti in pareggio sul punteggio di 4-4. In realtà il primo match race odierno si è concluso di fatto dopo un solo lato di bolina, in seguito al problema tecnico che ha messo fuori dai giochiregalando il punto del 4-3 a Ben Ainslie e compagni. Il team Prada Pirelli ha avuto il merito di riparare i danni alla barca (utilizzando anche “scotch” di ultima generazione per sistemare il fairing) in tempi celeri, riuscendo così a sfidarein-8.