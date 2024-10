L' Inter travolge la Stella Rossa e cala il poker in Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pochi problemi per l', che all'esordio a San Siro inLeague batte per 4-0 lae conquista il primo successo del suo cammino europeo dopo il pareggio contro il Manchester City. Poco da fare per i serbi, che, dopo aver subito solo il gol di Calhanoglu nel primo tempo ed aver iniziato in maniera arrembante la ripresa, sono crollati in seguito alle reti di Arnautovic, Lautaro e Taremi.che troverebbe il vantaggio dopo soli tre minuti, grazie alla punizione dalla destra di Calhanoglu e al tap-in vincente di Arnautovic, ma il tutto in posizione di offside, subito segnalata dall'assistente. Un 1-0 che arriverà ' pero' all'11', grazie alla punizione perfetta di Calhanoglu che sbatte sul palo alla destra di Glazer e si infila in rete.