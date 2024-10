L’Inter è impenetrabile in Champions | 14esimo clean sheet nelle ultime 23 partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’obiettivo era triplice: dare uno scossone importante alla classifica, recuperare sicurezze difensive, tornare a spostare il focus sul campo dopo l’inchiesta sui leader del movimento ultras milanese che ha turbato l’ambiente.batte 4-0 la Stella Rossa ed è promossa a pieni voti in una partita che poteva presentare insidie. Ma tra la versione di Serie A, dove i nerazzurri hanno subìto sette gol in sei, e quella diLeague, dove gli uomini di Inzaghi hanno mantenuto la porta inviolata in 14 delle23, è quest’ultima a prevalere. A San Siro è tutto facile e i quattro punti con quattro reti fatte e zero subite, con il dente della trasferta di Manchester col City già tolto, è uno scenario su cui Inzaghi avrebbe probabilmente messo la firma ad inizio stagione.