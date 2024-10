Lazio-Nizza | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Europa League 2024/2025. I biancocelesti vogliono dare continuità alla vittoria contro la Dinamo Kiev, ma anche i francesi cercano i primi tre punti dopo il pareggio contro la Real Sociedad.si giocherà giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 18.45 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti stanno attraversando un buon momento tanto da sbloccarsi anche in trasferta dopo le prime vittorie ottenute in casa. Dopo aver battuto all’esordio la Dinamo Kiev all’esordio in Europa League, la squadra di Baroni si è ripetuta in campionato vincendo a Torino per quella che è stata una bella iniezione di fiducia. E’iniziata con un pareggio l’avventura dei francesi in Europa League contro la Real Sociedad per 1-1.