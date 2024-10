La Toscana delle Donne a novembre parte ‘Il Viaggio’ verso diritti e parità di genere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre2024 – Tutto pronto per l’edizione 2024 de ‘La’, che si terrà dal 15 al 26. La manifestazione promossa dalla regionee ideata dalla capo di Gabinetto Cristina Manetti, offrirà dieci giorni di oltre 50eventi gratuiti, con nomi importanti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport che si incontrano per dare il proprio contributo, confrontarsi e condividere temi dedicati aie alla crescita delladi, alla lotta all’odio e alle discriminazioni. Questa terza edizione ha come titolo “Il Viaggio”, e dono davvero gli appuntamenti e gli ospiti: Stefania Sandrelli, Monica Guerritore, Alessio Boni, Maurizio de Giovanni, Cristiano Militello, Simona Cavallari, Paolo Vallesi, Katia Beni, Beppe Dati.