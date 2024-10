Jannik Sinner arriva in semifinale a Pechino

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024)sta dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento nel torneo ATP 500 di. Con una serie di prestazioni dominanti, il tennista altoatesino ha raggiunto la, pronto ad affrontare la prossima sfida con determinazione e concentrazione. Il percorso dinel torneo diha evidenziato una maturità crescente, non solo a livello tecnico, ma anche nella gestione della pressione, in un contesto reso ancor più complesso dalle vicende legate al caso WADA., foto Ansa – VelvetMagVittoria su Lehecka e accesso allaIl 30 settembre 2024,ha conquistato un’importante vittoria contro Ji?í Lehe?ka, un avversario temibile e in crescita. Il match, conclusosi con il punteggio di 6-2, 7-6, ha visto l’italiano mantenere il controllo nonostante alcune difficoltà nel secondo set, dove è stato costretto al tie-break.