Israele attacco terroristico a Giaffa | sei morti

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un attentatoavvenuto a, poco prima che iniziasse l’missilistico dell’Iran contro, ha provocato almeno sei. La polizia ha riferito che due uomini, definiti “terroristi”, hanno aperto il fuoco in un viale, zona mista araba-ebraica nell’area metropolitana di Tel Aviv, contro persone in attesa a una fermata dei mezzi di trasporto. Entrambi sono stati “neutralizzati”. L’è avvenuto pochi istanti prima che una massiccia raffica di razzi provenienti dall’Iran spingesse la gente a spostarsi nei rifugi antiaerei in tutto, anche a Tel Aviv.