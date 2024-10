Io quella la… Notte choc al Grande Fratello dopo la lite la concorrente insiste contro l’altra

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) La puntata in diretta delè stata incandescente, ma anche quello che è accadutonon è stato da poco. Infatti, sono state udite parole molto gravi nel cuore dellada parte di una. Parlando con un coinquilino, ha infatti ammesso che fuori dalla casa si sarebbe comportata in modo più violento rispetto a quanto può fare in tv.la diretta del, laha esclamato riferendosi ad una compagna di avventura: “Io ho avuto problemi privati e lei mi ha detto ‘vai a mangiare’. Ma poi ‘disgraziata’? Lorenzo si è arrabbiato, lui abitava nelle popolari. Andare a dire a una ragazza ‘vai a mangiare disgraziata’ è la cosa più brutta che potesse dire”. Leggi anche: “Una presa per il cu***”.