Incendio in una stalla portati in salvo tutti gli animali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Castiglione del Lago (Perugia), 1 ottobre 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti per domare unscoppiato in unanella località Piana di Castiglione del Lago. Le squadre del distaccamento di Cortona, allertate dalla sala operativa di Perugia, erano già operative al momento dell’arrivo delle squadre umbre e avevano messo inglipresenti nella struttura. Gli sforzi si sono quindi concentrati sull'estinzione delle fiamme e sul raffreddamento della, per evitare possibili riaccensioni. Grazie alla rapidità dell'intervento, i danni causati dall'sono stati contenuti. Le cause sono attualmente in fase di accertamento.