Il nuovo trucco è bianco non solo per le spose

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non è ancora inverno, ma già qualche candido fiocco di neve sembra essersi posato. Compare, sugli occhi delle modelle che hanno percorso le passerelle delle sfilate primavera estate 2025. Per decorarli e definirli. Sfumarli di luce e candore. Per introdurre una tendenza – quella delviso – che interessa tutti. E nonle. Scopriamo come è stata interpretata dalle sfilate della prossima stagione. E come usare l’eyeliner, oggetto cult del trend, e a chi sta bene. Facciamo, insomma, chiarezza.viso: elegante e fai da te Come piccoli e soffici fiocchi di neve, appena posati sulle palpebre degli occhi. Il, introdotto alle sfilate primavera estate 2025, ha qualcosa di magico. Entra in punta di piedi, senza farsi troppo notare.