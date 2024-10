Il movimento virale delle mamme | nascondere regali nei reparti per bambini

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) Di recente, un nuovoha preso piede sui social media: sempre piùstanno nascondendo piccolineiperdi vari negozi. Questa iniziativa, nata quasi per caso, si è rapidamente diffusa su piattaforme come TikTok, Instagram e Facebook, trasformandosi in un fenomeno globale che mette in evidenza il potere della comunità e la gioia della condivisione. Ecco qual è il nuovocon cui lenascondoneiper, foto Ansa – VelvetMagCome è nato il nuovoIlche nascondoha avuto origine da un semplice gesto.