Il giallo di Cristina torna in archivio Nessun elemento nuovo è emerso

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per la decima volta, in 32 anni, la giustizia si arrende. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Forlì, Massimo De Paoli, ha disposto l’archiviazione del procedimento sulla scomparsa diGolinucci, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Laura Brunelli e rigettando l’opposizione della famiglia. Il giudice ha motivato l’ordinanza dicendo che le indagini sulla scomparsa diGolinucci sono state estese e articolate e hanno consentito di approfondire ogni possibile traccia, e per questo vanno archiviate. Ma l’indagine potrà essere riavviata qualora emergessero nuovi elementi. E’ impossibile, secondo il gip, sulle basi attuali arrivare alla verità suGolinucci, scomparsa a Cesena il primo settembre del 1992, dopo aver lasciato la macchina nel parcheggio dei Frati Cappuccini.