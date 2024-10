Grazie Palmieri instancabile esempio per i colleghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, Ivan, classe 1964, conclude la sua carriera dopo 34 anni di servizio dedicato e. Ieri ha affrontato il suo ultimo turno, accolto dall’affetto dei suoi, che lo hanno salutato con una cerimonia presso la sede Centrale di Modena, dispiegando uomini e mezzi in segno di stima e rispetto. Ivanè entrato a far parte della grande famiglia dei Vigili del Fuoco 34 anni fa, a Modena, iniziando il suo percorso come vigile del fuoco. Successivamente, è stato assegnato al Comando di Reggio Emilia, dove ha ricoperto il ruolo di Capo Squadra, per poi fare ritorno a Modena nel 2011, dove ha portato avanti la sua carriera. Ha partecipato a migliaia di interventi, dimostrando sempre un impegno costante nelle situazioni di emergenza.