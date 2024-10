Che cos’è il grammelot la lingua assurda che fa ridere il pubblico?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilè unacreata ad arte, nata in ambito teatrale ma diffusa anche al cinema e in musica. Una sorta di idioma sconosciuto in cui parole, suoni, onomatopee, privi di significato, si mescolano con risultati espressivi altissimi. Solitamente veniva impiegato per scopi artistici quando un attore fingeva di parlare unastraniera che in realtà non conosceva, allo scopo di far. Così, inventava di sana pianta le parole. Il risultato era uno strano miscuglio che però si riusciva comprendere benissimo, anche per la musicalità dei suoni. Tra i pezzi forti dei comici della Commedia dell’Arte ha avuto nel tempo cultori e cantori come il premio Nobel Dario Fo, vero esperto di. Utilizzò questanel suo capolavoro, Mistero buffo, che debuttò il primo ottobre del 1969.