C’è qualcosa di strano Chi è la 27enne trovata morta nel bagno di un locale la terribile scoperta

(Di martedì 1 ottobre 2024) La giovane modella Savana Calvo, 27 anni, è stataneldi una birreria popolare a Sydney, dopo aver ricevuto minacce di morte nelle settimane precedenti. Savana è deceduta mercoledì sera alle 23:30, dopo aver trascorso la serata al Young Henrys, situato in Wilson Street a Newtown, nella zona occidentale di Sydney. La polizia del New South Wales ha dichiarato che non considera la sua morte sospetta, e non vi è alcuna implicazione di illeciti da parte del pub Young Henrys. Il padre di Savana, Daniel Calvo, ha raccontato al Daily Telegraph che sua figlia aveva ricevuto numerose minacce da parte di diverse persone e che era stata vittima di molestie.