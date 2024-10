Calenda-Mastella la sfida infinita ora va verso il duello in tribunale | primo sì del Senato al processo per diffamazione al leader di Azione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Giunta per le immunità delha dato ilvia libera alpernei confronti deldiCarlo, querelato dall’ex ministro e attuale sindaco di Benevento Clemente. Ora il caso passerà al voto dell’Aula per l’eventuale ok definitivo. A votare a favore dell’autorizza procedere è stato l’intero centrosinistra – Pd, M5s, Verdi-Sinistra e Italia Viva -, mentre il centrodestra si è astenuto. Al centro della questione c’è un tweet dinei giorni in cui si presentavano le liste dei candidati alle elezioni europee. Ildicommentò le voci intorno alle candidature di Stati Uniti d’Europa (lista che univa Italia Viva e +Europa) con queste parole: “Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e. La cultura della mafia è l’opposto dei valori europei”.