Atp Pechino 2024 Alcaraz deluxe va in finale | Medvedev si arrende in un’ora e mezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Carlossconfigge con il punteggio di 7-5 6-3 Daniiled è il primo finalista dell’ATP 500 di. Sesta vittoria in otto scontri diretti contro il russo per colui che al prossimo aggiornamento del ranking tornerà ad essere il numero due al mondo dietro Jannik Sinner. Lo spagnolo ha confermato quanto fatto vedere nei giorni scorsi, ovvero un’ottima condizione fisica e tutt’altro livello rispetto a quanto mostrato durante la stagione nordamericana sul cemento. Si tratta della ventunesimain carriera per il classe ’03 iberico, che domani proverà a conquistare il 15° titolo.