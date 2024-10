ATP di Pechino Sinner oggi in campo nella semifinale | a caccia del 59esimo successo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 1 ottobre 2024 – Jannikincontro Yunchaokete Budel torneo Atp 500 di2024. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nel match in diretta tv e streaming affronta il 22enne cinese che per la prima volta arriva così lontano in un torneo del circuito., adel settimo trionfo stagionale, continua a mietere vittorie nonostante il tarlo del caso doping ancora aperto. Il 23enne altoatesino è a quota 58 successi in 63 partite disputate. (Fonte Adnkronos)