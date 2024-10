Alimentazione corretta ancora troppe incertezze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’è fondamentale per la salute e il benessere (anche futuri) dei ragazzi. Tra trend passeggeri, canoni estetici distorti e scelte alimentari autonome, il rischio di sviluppare un rapporto con il cibo sbagliato che potrebbe evolvere in disturbi alimentari e, in età adulta, in patologie croniche, è concreto. Secondo il terzo report sulle abitudini alimentari della Sorveglianza Hbsc-Italia (Health Behaviour in School-aged Children) che ha coinvolto 89.321 adolescenti di 11, 13, 15 e 17 anni, il 26,8% non consuma mai la colazione, il 6% la frutta e il 7,4% la verdura. Al contrario, grassi e zuccheri in eccesso sono sempre più presenti: il 7,6% mangia snack salati più di una volta al giorno, il 12% dolci e il 6,9% beve bibite zuccherate e gassate.