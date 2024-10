Alcaraz vola alla finale di Pechino ko Medvedev

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Carlostorna a giocare una, si è qualificato per l’ultimo atto del China Open grazievittoria in due set contro Daniil: 7-5, 6-3 lo score in favore del n. 2 del seeding. La quarta vittoria consecutiva dicontro il russo, la terza in altrettanti confronti nel 2024. Una sfida bella e lottata soprattutto nel primo set (risolto dal murciano con il break a un passo dal tiebreak), mentre nel secondoha indirizzato la partita con il break nel quinto gioco.esce dal campo senza rimpianti, considerando anche il problemacoscia sinistra accusato nel secondo set in ricaduta al servizio. I due hanno cominciato il match con grande attenzione rivolta al servizio (2-2), prima di cominciare a regalare punti spettacolari e a mettere tanta pressione in risposta.