Al via un anno di eventi per i 25 anni dell’Ingv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Al nastro di partenza le celebrazioni di un quarto di secolo della ricerca geologica e geofisica condotta in Italia presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, punto di riferimento delle conoscenze relative alla struttura del pianeta, ai terremoti e ai vulcani. A partire dal prossimo 7 ottobre prenderil viaprogrammati in tutta Italia per celebrare i 25dall’istituzione. A inaugurare le celebrazioni è l’evento in programma il 7 ottobre presso il Senato che, rileva l’ente in una nota, «vuole rappresentare il focus principale di un percorso che, in questo primo quarto di secolo, ha visto l’Ingv diventare un punto di riferimento mondiale nella ricerca scientifica sullo studio del pianeta Terra».