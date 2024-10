Accompagna i figli a scuola poi muore | mamma 43enne investita da un pirata della strada

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tragedia a Napoli: una donnae vienein un drammatico incidente. È successo la mattina di oggi, 1 ottobre. La donna, dopo averto i, è statada un’auto in via Brin, una delle strade principali che conducono al centrocittà. La vittima è stata travolta da una Fiat Panda nei pressi del parcheggio Brin, un evento che ha sconvolto non solo la famiglia, ma anche i numerosi testimoni che hanno assistito all’incidente. Esaminiamo il drammatico accaduto.di 43 anni travolta e uccisa in via Brin a Napoli Dopo l’investimento, sul luogo dell’incidente sono arrivate immediatamente le ambulanze e un’auto medica. I soccorsi, chiamati dai passanti attoniti, hanno tentato di stabilizzare la donna sul posto, ma l’impatto con la Fiat Panda è stato troppo violento e le ferite riportate erano troppo gravi.