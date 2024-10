7 tendenze unghie A I 2024 secondo le sfilate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 1 ottobre 2024) Leci lasciano in eredità tutto ciò che dobbiamo sapere per orientarci tra i trenddell’A/I. Vi anticipiamo già che alcunesembrano non passare mai di moda.A/I: manicure in passerella Moderna come quella di PatBo o classica come da Elisabetta Franchi, la french manicure è un must anche per la mezza stagione.Moschino e Hui, leA/Ipremiano manicure eleganti dai colori classici come il rosso. L’oro, sia per le nail art che per le texture degli smalti, è sicuramente il punto di riferimento di questo autunnoMithridate e The Blonds. Da Dior e Gucci lesono spoglie di qualsiasi ornamento. Si consiglia uno smalto rinforzante trasparente che protegge l’unghia durante le attività quotidiane e le dona un finish lucido.