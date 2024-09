Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 30 09 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Vi ricordate quando l’altro giorno – commentando il modo in cui Mario Cusitore, dopo aver finto di essere rimasto sorpreso dall’invito di Gianni Sperti, aveva rifiutato con apparente risolutezza di restare nel parterre diperché “che senso tien?” – avevo paragonato il suo pathos a quello del miglior Alex Belli? Ecco, mi devo scusare col Man. Perché persino lui quando racconta fregnacce lo fa in maniera più credibile. Non a caso CentoVetrine è durato 15 stagioni, mentre il Cusitore ha resistito lontano dagli Elios giusto una registrazione. E gli dev’essere pure costato una discreta fatica, vista l’enfasi con cui oggi s’è fatto tutto tronfio la passerella. E rieccolo a centro studio, sornione e dimagrito (per la gioia di Queen Mary), a ricordarci che “mimo Mario, ho sempre 45 anni e sono qui a rimettermi in gioco.