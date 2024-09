Umberto Molineris | Bella battaglia di virate e strambate bravi con il percorso un po’ bucato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Luna Rossa si trova in una situazione di perfetta parità nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha infatti vinto gara-6 dopo aver commesso un grave errore in partenza nel confronto precedente e ha così agganciato INEOS Britannia sul 3-3, mantenendo in equilibrio la sempre più avvincente serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette, guadagnandosi il diritto di fronteggiare i Kiwi per la conquista della Vecchia Brocca). I ragazzi dello skipper Max Sirena sono stati moltoa reagire dopo aver commesso un errore in partenza nella gara-5 che ha aperto il pomeriggio nelle acque di Barcellona, scattendo in maniera brillante nel successivo testa a testa contro i britannici e tramortendoli di bolina agguantando un prezioso pareggio.