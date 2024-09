Treni tra Ravenna e Bologna | dal 9 dicembre un regionale e una corsa diretta in più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Novità per i pendolari che utilizzano il treno per spostarsi tra. A partire dal prossimo 9, con il cambio orario invernale, una nuovain partenza daalle 7.06 con arrivo aalle 8.05, completerà l’offerta ferroviaria del mattino verso il capoluogo emiliano, portando a tre i collegamenti diretti in partenza da, oggi previsti alle 6.27 e alle 7.55. Anche questo servizio sarà effettuato con un treno elettrico, in particolare un convoglio monopiano, ditalia Tper. E sempre col nuovo orario invernale prenderà il via anche un nuovo collegamento veloce fra, con partenza dal capoluogo felsineo alle 5.50 e arrivo alle 6.50, utile per i lavoratori della prima mattina.