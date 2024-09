Tragedia a Sovicille urto fra moto e pick up | muore uomo di 72 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)(Siena), 30 settembre 2024 –sulla Sp 37, la strada che dal bivio per Ampugnano porta verso la frazione di Rosia, nel comune di. Una striscia di asfalto trafficatissima, non nuova ad incidenti gravi, anche con esito mortale. Un tratto che viene spesso utilizzato dagli appassionati delle due ruote che poi salgono fino a Montebello per poi scendere verso Monticiano e magari virare in direzione della Maremma. Questa volta a perdere la vita è stato undi 72che che risiede a Pescia, in provincia di Pistoia. I carabinieri della compagnia di Siena e della stazione locale sono rimasti sul posto fino a sera per effettuare i rilievi dell’incidente, avvenuto alle 15.30, nel quale è rimasto coinvolto anche unup di grosse dimensioni Greet wall steed. L’impatto all’altezza del bivio per, in località Malignano.